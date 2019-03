Před dvěma lety zhubla 12 kilo, ale zase trochu přibrala: Návrhářka celebrit hubne do svatebních šatů

Táňa Kovaříková hubne do svatebních šatů. Super.cz

"Naučila jsem se správně jíst, i pohyb mám. Dělám jógu a před časem jsem začala kvůli bolestem v zádech navíc cvičit každé ráno pozdrav slunci, což mi hodně pomáhá. Nějaká ta dvě tři kila ale budu muset zase shazovat," svěřila nám Táňa.

"V červnu se vdávám, tak bych samozřejmě chtěla ve svatebních šatech vypadat co nejlíp," vysvětlila návrhářka, kterou čeká první svatba. Drží se ovšem pověry, že nevěsta by neměla šít svoje šaty sama. "Ale o tom, že by si je nemohla sama navrhnout, nikde řeč není, takže už pomalu s návrhy začínám. Něco kreslím, pak to zase zmuchlám. Ale zatím je času dost," smála se Kovaříková. ■