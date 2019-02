Ornella Koktová brání Quentina: Tohle vzkazuje lidem, kteří na jejího syna zaútočili

Ornella Koktová Michaela Feuereislová

Když Ornella Koktová (25) sdílela video a snímky svého syna Quentina, který si s kamarády v kostýmu jahody užíval na maškarním plese, dmula se pýchou. Netušila totiž, co bude následovat. Našli se lidé, kteří se do chlapce začali navážet. A to takovým způsobem, že se Ornella rozhodla komentáře pod videem tzv. zamknout, aby nikdo už nic přidávat nemohl.