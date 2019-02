Ilona Csáková sdílela šťastnou chvilku Karla Gotta a jeho Ivany

Karel Gott s manželkou Ivanou Foto: archiv I. Csákové

Šokována byla i zpěvačka Ilona Csáková (48), která patří k velkým kamarádkám Ivany Gottové (43). Zvěst o smrti Mistra ji zastihla na rodinné dovolené v Jeseníkách.

Na horách byl pořízený i snímek Karla a Ivany, který Csáková poté, co se ujistila, že jde o zvěst, zveřejnila na sociální síti. "No comment," napsala k fotce, kde Gottovi pózují na sněžném skútru, a dala tím jasně najevo, co si o fámě myslí. ■