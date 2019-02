Bývalá Miss World vyšponovala poprsí v sexy korzetu: Na filmovou premiéru vyvedla i o 10 let mladšího manžela

Priyanka Chopra a Nick Jonas Profimedia.cz

Byl to ale hereččin bujný dekolt v róbě od Vivienne Westwood, který upoutal největší pozornost. Není divu, že je z ní její o deset let mladší manžel celý pryč. „Jakmile jsme se dali dohromady, věděl jsem, že jsem našel partnerku na celý život. Někoho, kdo se mnou zůstane v dobrém i ve zlém,“ svěřil Jonas Entertainment Tonight během lednových líbánek v Karibiku.

Není to poprvé, co Priyanka vystavila na odiv svůj dekolt. Nedávno vyrazila s hlubokým výstřihem i do pořadu The Tonight Show s Jimmym Fallonem, kde rovněž promovala nejnovější filmový počin. ■