Žvýkací kuličky jsou oblíbené u dětí po celém světě. V některých rukou se však může tato sladká věc proměnit v docela nebezpečný nástroj. To je případ i těchto dvou chlapců, kteří chtěli natočit, jak si hodí kuličku do pusy. Zatímco jeden z nich mířil vedle a odneslo to "jenom" nějaké sklo, druhý se trefil. Kulička mu však zapadla hluboko do krku a chlapec se začal dusit. Naštěstí se mu ale nic nestalo a zákeřnou žvýkačku hned vyplivnul.