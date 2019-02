Servírka Romana ze seriálu Most! se bude vdávat: Půvabná herečka nám ukázala zásnubní prsten

Dominka Býmová Super.cz

Jako servírce Romaně jí to s hospodským Edou v seriálu Most! moc neklape. Ve skutečnosti je ale herečka Dominika Býmová (31), která vešla do širšího diváckého povědomí právě díky tomuto seriálu, už roky šťastně zadaná. Objevili jsme dokonce, že už na ruce nosí zásnubní prsten.

Ta ruka tedy byla pěkně zapatlaná, protože Dominika společně s kolegy z Hudebního divadla v Karlíně zdobila barvami židle, které se budou dražit ve prospěch nadace Stop šikaně. Se šikanou, tedy spíš kyberšikanou se setkala i ona sama. A právě díky popularitě seriálu Most!, o kterém jsme si také povídali, se to zhoršilo.

"Nejdřív jsem na všechny zprávy slušně odpovídala, ale nemám čas jenom na to. A někteří fanoušci na to velmi špatně reagují, pak jsou i nenávistní a zlí, píší, že jsem namyšlená, když jim nesplním něco, co si vysnili," svěřila nám.

No, a když se teď dozvědí, že to jejich oblíbené Romaně neklaplo s Edou, budou si naděje stejně dělat marně. Herečka si totiž ve skutečnosti bude brát dlouholetého přítele, Čechorakušana Ericha. "Zasnoubená už jsem asi rok. Svatba bude, ale nemusí to být přesně do roka a do dne. Ale už se to plánuje," prozradila.

Dominika s přítlem Erichem