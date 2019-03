Otec jejího dítěte frnkne na čtvrt roku za oceán. Víme, díky komu zvládá zaměstnaná Burešová péči o malého synka

Na poslední zkoušku si Eva vzala syna Nathaniela. Foto: archiv Činoherního klubu

My jsme se s Evou setkali na dočišťovací zkoušce představení přímo na jevišti, kde měla shodou okolností s sebou svého chlapečka. „To není obvyklé. Většinou ho do divadla neberu. Zkoušky bychom s ním nezvládli. Ze začátku se sice stydí, ale brzy se osmělí a je jako živé stříbro. Ale tentokrát to nešlo jinak a musel výjimečně se mnou,” vysvětlovala nám přítomnost aktivního chlapečka Eva. S jeho otcem Eva ani Nathaniel nežijí, navíc jí hudebník Michael Krásný oznámil, že brzy odjede na tři měsíce do Ameriky. „Minulý týden si ho třikrát vzal. Před pár dny mi oznámil, že odjíždí na čtvrt roku do Ameriky, takže s hlídáním z jeho strany nemůžu počítat,” krčí rameny Eva.

S péčí o syna tedy zaměstnané umělkyni pomáhá její maminka, která se kvůli tomu přestěhovala z Moravy nastálo do Prahy. „Děkuji moc mojí mámě za její pomoc, bez ní bych pracovat nemohla,” říká.

„To představení mě hrozně baví, i když je dost náročné. Není to čistá činohra, neboť tam máme hodně zpívání a tance. Navíc nás šest holek, které to hrajeme, tam máme ještě další mužské role,” láká na nový divadelní kus Eva Burešová. ■