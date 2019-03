Tenhle růžový zázrak jde na dračku. Vítězka SuperStar slaví jeden úspěch za druhým

Tereza Mašková na divadelních prknech Michaela Feuereislová

„Herectví mě vždycky moc zajímalo, měla jsem ho i na škole. Jsem hrozně ráda za tuto příležitost, moc to pro mě znamená zahrát si na prknech Činoherního klubu, protože to je pro mě divadlo s obrovskou historií,” nadšeně uvedla Tereza, která sovu roli alternuje s Evou Burešovou.

„Během předpremiéry jsem zjistila, že se to dá ukočírovat a že to snad půjde,” říká zpěvačka, která se spoléhá na pomoc zkušenějších hereckých kolegyň, jako je například Anna Fialová či Marta Dancingerová.

Studentku církevní školy, která má k alkoholu, vulgaritám a provokaci blíž než k víře, si růžovovlasá rebelka zahraje bez paruky. „Nijak jsem se nezměnila. Hraju vlastně trošku sebe. Hraju zpěvačku Kailu, která odchází z kapely. Růžové vlasy pomůžou tomu charakteru,” říká Mašková, která nedávno vystoupila s Karlem Gottem a Markem Ztraceným v Příbrami. ■