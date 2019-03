Tohle je její přirozená barva vlasů. Hvězda První republiky a Zahradnictví byla přinucena vlasy radikálně zkrátit

Anna Fialová je ostříhaná „na kluka“. Michaela Feuereislová

„Když jsem dotočila Zahradnictví, kde mě nabarvili na zrzavo, tak jsem se rozhodla jít rovnou do bílých vlasů. Pak jsem je nechala zkrátit, protože jsem chtěla vždycky krátké vlasy a pracovně mi v tom nic nebránilo. Pak už to šlo ráz na ráz a experimentování mě semlelo. Dopadlo to stejně, jako když si člověk nechá udělat první tetování a rázem má potetované celé tělo. Nechala jsem si jednu barvu a přecházela jsem od růžové, zrzavé až po černou,” popisuje své experimentování herečka.

Nyní se vrátila ke své přirozené barvě vlasů. „Musela jsem vlasy stáhnout na svou přírodní barvu, protože jsem tolik experimentovala, že utrpěly na kvalitě,” říká herečka známá z První republiky, která nyní touží po dlouhých vlasech, ke kterým si bude muset pomoct umělými náplety.

Změny image herečku nijak nepřipravily o role. „Neřekla bych, že by to bylo založené na vlasech, protože v dnešní době se dá všechno změnit parukami,” říká Anna Fialová, kterou si můžete s jejím aktuálním účesem naživo prohlédnout během premiéry představení v Činoherním klubu na premiéře 15. února. ■