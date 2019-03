Roli ledové královny nemusela předstírat: Krásná herečka byla po třech hodinách ve vodě promrzlá na kost

V kostýmu ji možná ani nepoznáte. Foto: Lucie Drlíková

Jako modelka svou kariéru začínala, ale nyní se objevuje mnohem častěji před objektivem kamery než fotoaparátu. Čas od času ale Vlastinu Svátkovou (36) osloví k focení. Naposledy krásku z filmu Gangster(ka) přizvala do svého projektu Once Upon a Dream in Waterland, neboli Bylo nebylo ve vodní říši, fotografka Lucie Drlíková.