Selena Gomez ukázala křivky v bikinách: Po zdravotních problémech vypadá opět skvěle!

Selena Gomez (vlevo) s kamarádkami Profimedia.cz

Selena Gomez (26) vypadá na sérii fotek z pláže, kterou sdílela na Instagramu, šťastně a zdravě. Její nejlepší kamarádka Courtney Barry se bude vdávat, a tak si děvčata vyrazila na společný výlet. „Moje nejlepší kamarádka se vdává, tak jsme to oslavily! Budoucí paní Lopez,“ napsala k příspěvku.

V bílých bikinách vypadala Selena bezvadně, zatímco se láskyplně objímala se svými blízkými. Snímky si za hodinu vysloužily přes čtyři milióny lajků a jejich počet nezadržitelně roste dál. Fanoušci se Seleny nemohou nabažit, neboť toho s nimi letos zatím moc nesdílela.

Bývalá královna Instagramu si v září loňského roku dala od sociálních sítí pauzu, než se objevily zprávy o tom, že byla hospitalizována kvůli problémům s ledvinami a následně převezena do psychiatrického zařízení. Zatím to vypadá, že je v plné síle a dobrém rozpoložení. Doufejme, že jí to vydrží ideálně napořád. ■