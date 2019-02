Oblíbený návrhář vévodkyně Meghan promluvil: Tohle řekl na konto své slavné zákaznice

Vévodkyně ze Sussexu v šatech amerického designéra Profimedia.cz

Jedním z návrhářů, které vévodkyně Meghan (37) pravidelně obléká, je americký designér Brandon Maxwell. Z jeho dílny pocházely žluté pouzdrové šaty, které oblékla loni v červenci na slavnostní recepci při akci Your Commonwealth Youth Challenge v Londýně, nude šaty a kabátek, v nichž dorazila do národního divadla v Londýně, a kousek od něj přibalila i do kufru na státní návštěvu Sydney. Její sympatie k Maxwellovi jsou tak zřejmé. A jak je to naopak?