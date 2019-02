Tentokrát ne boky, ale ramena jako skříň: K tomu zpěvačka lákala na mimořádně odvážný výstřih

Meghan Trainor Profimedia.cz

Autorka a zpěvačka slavného hitu All About That Bass, který rovněž s velkým úspěchem pod názvem Mám boky jako skříň v českém znění přezpívala Ewa Farna, Meghan Trainor (25) nechyběla na galavečeru Grammy. V bílém „hranatém“ kostýmu s výrazným výstřihem byla na červeném koberci nepřehlédnutelná. O pozornost si řekla i polibky s novomanželem.