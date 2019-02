Hvězda filmu Kill Bill ukázala dceru (20): Herecký talent zdědila po slavných rodičích

Uma Thurman vyvedla dceru Mayu. Profimedia.cz

Hvězda trháku Kill Bill Uma Thurman (48) vzala na gala v rámci Williamstown Theatre Festivalu v New Yorku tentokrát výjimečný doprovod. Společnost jí dělala dcera Maya Hawke (20), která je rovněž aspirující herečkou. Letos se objeví například v tolik očekávané třetí sérii seriálu Stranger Things nebo v Tarantinově novince Once Upon a Time in Hollywood.