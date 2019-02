Matkou v 54 letech: Představitelka Rudé Sonji promluvila o cestě, která vedla k porodu vymodlené dcery

Brigitte Nielsen s manželem Mattiou Dessim Profimedia.cz

Doktoři jí dávali 2,5% šanci na otěhotnění, Brigitte Nielsen (55) se však nevzdala. Dnes svírá v náručí vymodlené dítě a o cestě, kterou pro to podstoupila, herečka pohovořila pro britský The Guardian.

„Je to velmi nákladné, hormony s ženami dělají různé věci. Pokaždé si říkáte, že konečně otěhotníte, ale když pak zazvoní telefon, většinou z něj uslyšíte: ‚Je mi líto‘. Je to zničující,“ vyprávěla Brigitte o desetileté cestě brázděné neúspěšnými pokusy, než se jí loni v jejích 54 letech narodila dcera Frida.

Mimochodem, když otěhotněla, lékař jí poradil, aby o tom nikomu do 27. týdne neřekla. Tajemství skutečně uchovala, s novinou se prý nesvěřila ani vlastní matce. S veřejností radost sdílela teprve tři týdny před porodem.

Ne všichni se na mateřství v tak pozdním věku dívají pozitivně. „Některým se to zdá směšné, jiným odporné a někteří nám naopak fandí. Ale nemyslím si, že je to věc ostatních. Je to život můj a mého muže a my si za tím stojíme,“ řekla.

Rozhodnutím zkoušet umělé oplodnění, „dokud nezbydou žádná embrya“, dodala kuráž dalším maminkám. „Dostávám od žen mnoho dopisů a emailů, jsem šťastná, že jsem jim mohla dodat odvahu,“ svěřila.

Dceru má představitelka Rudé Sonji s o 15 let mladším televizním producentem Mattiou Dessim, jenž je jejím pátým manželem. Frida je hereččiným pátým dítětem, Nielsen má syny Juliana (34), Killiana (28), Douglase (25) a Raoula (23).

