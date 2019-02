Rocker Mick Jagger (75) se po půl roce ukázal po boku mladší přítelkyně (32), se kterou má syna

Mick Jagger a Melanie se objevili po dlouhé době ve společnosti. Profimedia.cz

V loňském roce se sice spekulovalo, že se pár rozešel, ale zvěsti vyvrátil zdroj z jeho okolí, který promluvil pro deník The Sun: „Strávili spolu většinu léta na jeho evropském turné. Mick se plně věnuje výchově jejich syna,“ uvedl.

Ani Melanie si otce svého dítěte nemůže vynachválit. „Je to ten nejúžasnější, nejlepší a nejvíc milující otec na světě. A pro mě je to nejlepší muž,“ prozradila Daily Mailu o svém partnerovi, který by mohl být jejím dědečkem. Mick má celkem osm dětí s pěti různými ženami. ■