Vyděsila se, že vypadá jako ovce: Seriálová hvězda radikálně změnila účes

Monika Zoubková prošla velkou proměnou. Foto: Showpix

„Maskérky mi natáčely vlasy, abych měla opravdu hodně kudrnatý účes. Nakonec z toho byla taková ovečka. Když jsem to viděla poprvé, tak jsem se trošku vyděsila, ale nakonec jsem se do toho zamilovala,“ popsala svou proměnu Monika Zoubková coby zakřiknutá dispečerka Boženka. „Ona je Božena taková blbka,“ charakterizovala svou postavu s úsměvem Zoubková.

Účes musela změnit i Dana Batulková (60), jež v seriálu ztvárňuje maminku Jany Plodkové (37). Coby malířka Aštanga vypadá hodně alternativně. Batulkové pro změnu udělali příčesky.

„Jako mladá jsem měla dlouhé vlasy, teď už bych si na to ale nezvykla, a asi bych si je nenechala prodloužit, kdyby to scénář vyžadoval, to bych protestovala. Tady mi je nakonec maskérky stáhly a vypadalo to dobře,“ libovala si herečka.

V seriálu Černé vdovy se objeví i Lucia Siposová (38), a především Jitka Čvančarová (40), jež provokuje svými ženskými zbraněmi i v seriálu Most!. A coby sexy vdova bude od neděle pěkně ostrá. ■