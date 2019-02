Konečně provětrala svoje nové trojky: Sandra Parmová se po plastické operaci přestala bát výstřihů

Sandra Parmová si konečně vzala pořádný výstřih. Super.cz

"Jsme rádi, že toho je teď docela hodně, a navíc se to tak hezky shodne s tím, že máme volný večer a můžeme zajít," přikyvovala spokojeně Sandra a i její partner a otec dcerky Emilky Pavel Pospíšil byl spokojený, že může svoji krásnou ženu doprovázet, a přitom to mít kousek od domu.

"Šaty mi návrhářka Verča Procházková došívala na poslední chvíli, ale všechno sedí tam, kde má. Zvolila jsem výstřih, protože když jsem ho minule neměla, setkalo se to s různými reakcemi, tak jsem si říkala, že dneska snad někoho potěším a ukážu, co mám nového. Když to tam je, tak proč to neukázat," smála se. ■