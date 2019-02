Ženatý člen legendární kapely Take That promluvil o své sexuální orientaci: Tohle fanynky překvapí

Howard Donald šokoval fanoušky nečekaným oznámením. Profimedia.cz

Zpěvák Howard Donald (50), který v 90. letech proslul především jako člen populární skupiny Take That, překvapil fanoušky velmi nečekaným prohlášením. Slavný hezoun totiž přiznal, že i když je šťastný po boku své manželky Katie Halil, líbí se mu také muži.

Ve videu na Instagramu prozradil, že se má slabost jak pro ženy, tak i pro muže a prohlásil se za pansexuála, což je člověk, který se hlásí k sexuální orientaci charakterizované přitažlivostí, láskou či sexuální touhou k lidem bez ohledu na pohlaví.

„Četl jsem, že zpěvačka Christine and the Queens se označuje za pansexuálku. To zní dobře. Možná bych tak měl být označován i já. Dokážu totiž ocenit pěkného muže. Upřímně, ženy se přece také rády dívají na jiné ženy a říkají si ‚hmm, ta je sexy‘. Já se stejně tak občas obdivně dívám na muže ‚ten chlap vypadá vážně dobře‘. Myslím si, že je naprosto přirozené, že člověka přitahují muži a zároveň ženy,“ překvapil na sociální síti idol dívčích srdcí. ■