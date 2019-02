On střílí góly, ona volí missky: Makarenko, která se blýskala jako vánoční ozdoba, přítel na soutěž krásy podpořit nepřijel

Táňa Makarenko se v rudém modelu blýskala jako vánoční ozdoba. Super.cz

V rámci show, kterou v brněnském Bobycentru režíroval Samuel Jaško, jenž se stará o režii Miss Slovensko, vystoupila řada známých tváří. Vítězné dívky budou vyslány na světové soutěže krásy Miss Word, Miss Grand International, Miss International a Miss Intercontinental. Ale Táňa nezapomněla ani sama na sebe, aby jí to slušelo.

"O šaty se mi postaral Sam Dolce, měla jsem denně fittingy, protože jsou přímo šité na míru. Chtěli jsme něco, co se bude hodit přímo k děvčatům na stage, protože Natali Ruden (48) jim navrhla taky velmi blyštivé šaty. Cítím se v tom dobře, je to velmi výrazné, ale mně poutat pozornost nevadí," mínila Táňa, která se blýskala opravdu jako ozdoba z vánočního stromku.

Jediné, co ji mohlo zamrzet, bylo to, že ji už podruhé na finále nepodpořil její přítel Zdeněk Bahenský. "Minule měl angažmá v Itálii, teď ve Francii hraje extraligu. Mysleli jsme, že by ho mohli na pár dní pustit, ale je ve formě, střílí góly, takže to nedopadlo a podporuje mě aspoň na dálku, Jsem ráda, že je tam spokojený," uzavřela. ■