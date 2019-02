Uloví novou nezadanou Miss bohatý podnikatel, nebo spíše sportovec? Denisa Spergerová má zatím jiné priority

Vysoká brunetka Denisa Spergerová na muže svého srdce teprve čeká. Super.cz

Jak už jsme informovali, novou královnou krásy, tedy vítězkou Miss Czech Republic , se stala osmnáctiletá brunetka Denisa Spergerová (18). Studentku českobudějovického gymnázia přijely na finále do Brna podpořit maminka a sestra, je totiž nezadaná. Missí nemoc jí tudíž nehrozí.

Protože jsme s dívkami prožívali velkou část příprav na vyhlášení soutěže, nebyli jsme překvapeni. Ostatně Denisa vyhrávala už doprovodné klání v Chorvatsku, kde se stala The Best in Swimsuit, kdy se soutěžilo o nejlepší prezentaci těla v bikinách. "Chtěla bych každopádně poděkovat všem, kteří mě podporovali, hlavně mé rodině, fanouškům a kamarádům," řekla nám po vyhlášení, kde nevypadala vůbec nervózně. Celý večer si prý užila.

Denisa není trémistka, takže nemá obavy ani z Miss World, na kterou ji jako vítězku prezidentka soutěže Taťána Makarenko (29) vyšle. "Určitě se dobře připravím a bude to v pohodě," usmívala se.

Pokud jde o nového partnera, zatím žádného nehledá. Ani v tom, jestli by to měl být třeba sportovec, nebo radši bohatý podnikatel, jasno nemá. "Počkám si, až přeskočí jiskra, ale hlavně se teď musím učit na maturitu, pak se uvidí," uzavřela. ■