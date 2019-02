Konečně hraje čistokrevnou mrchu: Rozkošná princeznička z pohádky se změnila v potvoru

Monika Timková coby ambiciózní stážistka v seriálu Krejzovi Foto: archiv FTV Prima

V rádiu Best se bude snažit získat stáž. Na první pohled je krásná, sebevědomá žena, ale na ten druhý už to tak příjemné nebude. „Je to taková skrytá mrcha. Nastoupí tam, vykrade jim know how a středem odejde,“ popisuje svoji úlohu herečka, která je v očích diváků zapsaná spíš jako milá princezna.

„Docela po dlouhé době mi dali takovou zápornou příležitost. Je to čistokrevná mrcha a musím se přiznat, že bylo mnohem snazší ji hrát. Lépe se takový charakter hledá,“ míní herečka.

Když Timková do seriálu naskočila, bylo to jako by se vracela ke svým kamarádům. „Monika je takovou lehkou konkurentkou v zákeřnosti Sabině, kterou hraje Kristýna Kociánová (33). Děláme si tam pár naschválů. Docela jsem si to užívala, hlavně proto, že se s Kristýnou znám léta,“ prozradila herečka.

Stejně na tom byla i s ostatními herci na place, do žádného neznámého prostředí tak rozhodně nenaskakovala. „Ivanku znám dlouho, už z konzervatoře a jsem ráda, že jsem se s ní na place potkala. Prožily jsme spolu celý den, byla jsem dost nervózní a ona se mě hned ujala. Je to takový anděl na place. Nikdy ji nepotkáte se špatnou náladou,“ vychválila svou kolegyni Ivanu Korolovou (30).

Přestože se v Krejzových ukáže herečka jako pěkná mrcha, sama takové bezcharakterní a ostré lokty nemá.

„Bohužel jsem se s takovými lidmi jako je Monika Kaprová potkala v divadle. K mé smůle jsem je prokoukla až po dlouhé době. A rozhodně nemám takovou vyřídilku jako ona, ale učím se,“ přiznává herečka, která má před premiérou hry Jak jsem vyhrál válku. Ta se bude uvádět v Divadle A. Dvořáka v Příbrami nebo v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. ■