Tohle manželka Baroše určitě nechtěla! Drsné útoky od fanoušků Krainové neberou konce

Do Simony Krainové (vlevo) se obula Tereza Barošová. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Instagram T. Barošové

Zastaly se jí i známé tváře. "Like" ke komentáři Krainové daly Dara Rolins (46) či Kateřina Průšová (35). Pochválila ji také bývalá modelka Eva Jasanovská, drsnější byla tenistka Iveta Benešová. "Naprostý souhlas! Nechápu, že se ozve zrovna někdo, kdo si žije v luxusu, finance neřeší, ale sám si nevydělal ani na kliku od dveří! Úplně mimo!" napsala Benešová.

A fanoušci Krainové se přidávali. "Zlatokopka Barošová. Čímpak jste byla, než jste se vdala? Nechápu moc paní Barošovou. Myslel jsem si, že vrána vráně nikdy oči nevyklove. Paní Barošová se akorát uměla dobře vdát. A bude rozdávat rozumy nám obyčejným?" takhle zní jeden z komentářů.

"Simono, jste skvělá. Barošovou jsem nikdy neznala a ani o ní nikdy neslyšela, dokud si nevzala Baroše. Pár minut slávy a pak...kdo to je?" napsala další.

"Jak je vidno, nemá ponětí, jak žít normální život, a vůbec, viděla někdy výplatní pásku? I obyčejná ženská samoživitelka je víc než paní Tereza, jelikož ví, co je si vydělat a zaplatit si svou dovolenou," komentovala další ze sledujících Simony.

"Tak zrovna paní Barošová není typickým příkladem ženy, která dělá to, co popsala...copak chodí Tereza Barošová do práce? Pochybuji, že si dokáže představit, jaké to vůbec je. Z jejích příspěvků vím, že chodí cvičit, stará se o děti a jezdí na dovolenou," dodala další. "Paní "T" je podle mého přesný prototyp pipi domácí, co neví, jak naložit s časem, tak se stará o samé blbinky.... a kdo to vlastně je?! Přesně, jak bylo řečeno, manželka fotbalisty," objevilo se také v diskuzi.

"Já jsem taky beznadějná matka. Do práce na ranní vstávám dokonce 4:20 a přitom, světe div se, stíhám i cvičení, nákup a dokonce domácí pohodu. Není to o tom se sedřít a dělat všechno sama a nejlépe, ale o logistice, komunikaci s partnerem atd... Pak je čas i na dvoufázový trénink," přidala zkušenost další pracující matka.

