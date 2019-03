Šplhá, skáče a běhá po konstrukcích: Sabina Laurinová dělá pohybově náročná čísla v Galileovi na vlastní nebezpečí

Sabina Laurinová jako Mia v muzikálu Galileo

„Podepisovali jsme papír o vlastní bezpečnosti, tak doufám, že si to všechno ti dotyční prošli,“ svěřila se herečka s úsměvem a dodala, že se zatím nikdo nezranil. „Jsou to rizika a překážky pro nás a jsou tam určitá artistická čísla pro mě, ale myslím si, že je to všechno otázka zvyku a opatrnosti. A potom už to jde líp,“ prozradila po premiéře Laurinová.

„Měla jsem trému, mám vždy před premiérou trému a tady v Divadle Hybernia také, protože jsme hráli poprvé po 15 letech, takže jsem ji měla. Asi je ta tréma potřeba, aby člověk byl v pohotovosti a o to víc se soustředil,“ svěřila Sabina, která před lety stála na prknech spolu s Petrem Mukem (✝45). Ten se bohužel obnoveného muzikálu nedočkal, ale jeho kolegové na něho myslí neustále.

„Troufnu si říct, že Petr byl můj kamarád a měli jsme se moc rádi. Vystupovali jsme spolu na prknech Divadla Kalich a měli jsme spolu k sobě moc hezký vztah a musím říct, že jsem ho vždycky velmi uznávala jako kolegu, jako zpěváka, protože jeho hlas se mi strašně líbil. Takže od něho se bylo co učit,“ prozradila Laurinová k Petrovi, který by nedávno oslavil 54. narozeniny.

„A já jsem ho měla ráda jako kluka, jako Petra, se kterým jsem si občas někde sedli a popovídali, ráda na něho vzpomínám, o to bylo víc překvapující, když odešel. Byl to šok pro všechny. Lidi, kteří jsou něčím výjimeční, nás opouštějí rychleji,“ dodala Laurinová.