Populární hvězda si odnesla cenu Grammy a olízla manžela přímo na červeném koberci

Cardi B a Offset Profimedia.cz

Nejenže proměnila jednu z nominací a stala se první raperkou v historii, která získala cenu Grammy v kategorii nejlepší rapové album za desku Invasion of Privacy, ale na pódiu zazářila také s písní Money. Ocenění ji natolik překvapilo, že se otočila na svého manžela se slovy: „Baby, nemůžu dýchat,“ jež doplnila větou: „To jsou ale nervy, možná bych měla začít kouřit trávu.“

Cardi B, vlastním jménem Belcalis Marlenis Almánzar, publikum nejprve rozesmála a následně dojala svou děkovnou řečí, ve které zahrnula především svého manžela a dcerku Kulture (7 měsíců). Vítězné album ostatně nahrávala, když byla těhotná a střídala jedno vystoupení za druhým. Tvrdá práce se jí však vyplatila.

Byla nominována celkem v pěti kategoriích. Kromě té vítězné dále se zmiňovanou deskou v kategorii album roku, s písní I Like It v kategorii nahrávka roku, se společnou písní Girls Like You s kapelou Maroon 5 v kategorii nejlepší popový výkon dua nebo skupiny a s písní Be Careful v kategorii nejlepší rapový výkon. ■