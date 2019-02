Tenhle model Mašlíkové manžel zakázal: V průsvitné krajce odhalila všechny taje svého těla včetně zmenšených silikonů

Hanka Reinders Mašlíková odhalila své tělo v průsvitném obepnutém overalu. Super.cz

"Overaly miluju a Petra Brzková mi splnila můj sen. Chtěla jsem, aby byl krajkový, a ona naprosto vyslyšela moje přání. Cítím se v tom hrozně dobře. Občas je fajn jít za princeznu, což jsem byla zhruba před týdnem na Českém plese, a teď jsem zase potřebovala být trošku za sexici," smála se moderátorka.

Ta do Brna dorazila s kamarádkou, malého syna hlídal doma manžel. "Věděl, co si obléknu, a doma zaznělo, že takhle snad sama nikam nepůjdu. Ale on si dělal legraci. Na druhou stranu toho zase moc neukazuju. Je to rafinovaný model, který mě baví, a doufám, že bude bavit i ostatní," uzavřela Hanka. My se ale domníváme, že až taková legrace to nebyla. Až ji v našem videu a na fotkách uvidí, bude příště určitě nekompromisnější, co se odívání manželky v jeho nepřítomnosti týče. ■