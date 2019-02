Diváci show The Voice se pustili do poroty: „Jana Kirschner se chová jako totální kráva, Dyk je mamlas“

Jana Kirschner to pěkně schytala od diváků show The Voice. Michaela Feuereislová

V neděli odstartovala hudební show The Voice Česko Slovensko (7). A jak už to tak u podobných typů soutěží bývá, najdou se i nespokojení diváci.

Skladba poroty ve složení Vojta Dyk (33), Jana Kirschner (40), Kali (36) a Pepa Vojtek (53) budila velké očekávání. Obzvlášť hezounek a partner Tatiany Vilhelmové (40) Vojta Dyk přitahoval zejména divačky jako magnet. Bohužel ani Vojta se nelíbil každému, ač skladbu kapely Kabát Pohoda zvládl zazpívat s bravurou.

„Ten mamlas Dyk. Ten se sám nerozhodne, vždycky čeká až někdo zmáčkne a pak tam trapně přemlouvá, aby šel někdo k němu. Jak jsem se na to těšil, tak on a Jana to kazej,“ nechal se slyšet jeden divák. Dyk to ale rozhodně neschytal tal jako koučka Jana Kirschner.

Do té se diváci naváželi hodně ostře a nešetřili sprostými slovy. „A víte, kdo se*e mě, Kirschner. Chová se jak totální kráva, nevím, na co si hraje. To je to jediný na co se tam fakt nedá koukat,“ kritizoval slovenskou zpěvačku jeden z nespokojených diváků.

A nebyl zdaleka jediný. „Přesně, neštěkne už po ní ani pes a tam si hraje na hvězdu. Já to radši přepnula, nemám na ni nervy, neskutečná ostuda,“ rozčilovala se další nespokojená divačka. „Všichni na ni tady nadávají, chová se arogantně, namyšleně, no otřes,“ zněl další z mnoha komentářů.

Tak aspoň, že soutěžící zatím sklízí chválu. Zaujala například Diana Kalashová (16), jež patří k oblíbenkyním Lucie Bílé (52) a v minulosti zkoušela štěstí v show Česko Slovensko má Talent. ■