Návrat století? Brad Pitt dorazil na oslavu padesátin bývalky Jennifer Aniston

Brad Pitt a Jennifer Aniston v roce 2002 Profimedia.cz

Vypadá to, že Brad Pitt (55) si nemohl nechat ujít oslavu 50. narozenin své bývalé manželky Jennifer Aniston (50). Na večírku se to celebritami jenom hemžilo a Brad údajně nenápadně vklouzl na party, aniž by ho fotografové stihli pořádně zvěčnit. Internet obletěly snímky, na kterých je Brad zezadu, v doprovodu ochranky.

„Bavili se spolu jen trochu. Bylo to příjemné. Oba jsou spolu v pohodě, ale není to tak, že by společně trávili celý večer,“ svěřil zdroj blízký oběma hvězdám portálu Hollywoodlife.com. „Bylo to takové hezké gesto, že se tam objevil a vyjádřil jí respekt. Oba ukázali, že jsou vyspělí a je pro ně přirozené pohybovat se ve stejných kruzích,“ doplnil zdroj.

Brad zdaleka nebyl jedinou celebritou na večírku. Dorazili tam i Katy Perry s Orlandem Bloomem, Gwyneth Paltrow, moderátorka Ellen DeGeneres, Jason Bateman, Jennifer Meyer, Reese Witherspoon a mnoho dalších. Večírek to byl tedy náležitě okázalý. Stále však nemůžeme uvěřit, že sexbombě Aniston už je 50.

Jen pro připomenutí, Brad a Jennifer byli svoji od roku 2000 do roku 2005, krátce po rozvodu se Brad dal dohromady s Angelinou Jolie, se kterou se až v roce 2014 oženil a vychovávali společně 6 dětí, tři vlastní, tři adoptované. Zatímco Brad se stále snaží finalizovat rozvod s Angelinou a dohodnout se na péči o děti a finančním vyrovnání, Jennifer se v roce 2017 po dvou letech manželství rozvedla s hercem Justinem Therouxem. S tím prý od rozvodu, na rozdíl od Brada, není vůbec v kontaktu. ■