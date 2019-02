Míša Tomešová na konci sil: K ekzému se přidaly další nepříjemné zdravotní komplikace

Nadměrné vytížení se Míše Tomešové opět vymstilo. Foto: Michaela Feuereislová, Instagram M. Tomešové

Herečka se fanouškům pochlubila zafačovanou rukou a opět přiznala, že trochu přecenila svoje síly. „Tahle fotka mě momentálně úplně vystihuje. Rozháraná, snažící se zvládnout vše na světě, ale nezvládající v podstatě nic. Teďka by se mi spíš na to tričko hodilo: Jdu si hodit mašli, mám doma dvě nemocný děti, ruku v gypsu a ekzém,“ postěžovala si na Instagramu dvojnásobná maminka.

Přes tyto útrapy ji ale naštěstí humor neopouští a svou nelehkou situaci vyjádřila fotkou, na níž v černé masce víly, kterou hraje v divadelním představení Sen čarovné noci, poukazuje na svou nemocnou ruku. „Ještě, že v tomhle představení kruhy pod očima nejsou vidět. Už je toho nějak moc, ale pořád se to snažím řešit optimismem, i když to jde někdy těžko. Prostě, když se něco se*e, tak vždycky na jednu velkou hromadu. Doufám, že po těhle peripetiích budu mít karmu vyčištěnou doběla!“ napsala Míša a dodala, že se jí v ruce rozjel zánět, který léčí antibiotiky. ■