Už jsou mu tři měsíce: Monika Absolonová se pochlubila roztomilými fotkami svého syna

Monika Absolonová se synem Matoušem Foto: Super.cz/Instagram M. Absolonové

Monika si mateřství moc užívá a tři měsíce s Matoušem oslavila společnými roztomilými fotkami. Zatím je nadmíru spokojená, protože je Matouš velký spáč. Co by za to jiná maminka dala.

„Matouš je ohleduplný kluk, doufám, že mu to zůstane. Zatímco předchozí fotka je cca z 6 ráno, po nakojení zase usnul do 9. Pak se zase napuc a usnul. Po probuzení v 11:15 se najedl, pak jsme si pohráli a taťka nás vyfotil, páč jsme krásně ladili. A pak se posral tak, že jsme se museli oba převlíct,“ vtipkovala s humorem sobě vlastním Absolonová.

„Takže je ohleduplný, mám krásnou fotku na památku. A teď je tak unavenej, že zas spí,“ pochvalovala si zpěvačka, jejíž komentář musel u jiných maminek vzbudit přinejmenším závist.

Některé děti totiž nechtějí spát skoro vůbec a budí se nejlépe v době, kdy chce maminka nejvíc spát nebo naopak aspoň na chvilku někam vyrazit, když tatínek pohlídá. ■