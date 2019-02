Lucka Vondráčková se nezúčastnila další důležité premiéry. Tohle vzkázala kolegům

Lucie Vondráčková přijde o další českou premiéru. Michaela Feuereislová

Zpěvačka proto přesunula plánovanou autogramiádu, neproběhl křest jejího alba Růže, nepřijela do Česka propagovat snímek The Perfect Kiss, který se nesetkal s úspěchem, neúčastnila se ani premiéry krátkometrážního festivalového filmu Beyond Her Lens, v němž si zahrála hlavní roli, a nyní už je jisté, že bude chybět i na slavnostní premiéře dlouho očekávané komedie Léto s gentlemanem.

„Určitě nedorazím. Ale věřím, že to bude krásně natočený, citlivý příběh,” řekla Super.cz Vondráčková. „Moc na dálku zdravím všechny kolegy a doufám, že se divákům bude tohle pohlazení po duši líbit,” vzkázala.

Ve scenáristické prvotině Jaromíra Hanzlíka Lucie ztvárnila ženu procházející manželskou krizí a před kamerou se potkala například s o osm let starší Alenou Antalovou, která si zahrála její matku. ■