Jedna náročná televizní show jí nestačila: Hvězda Tváře by ráda vyzkoušela své schopnosti i ve StarDance

Eva Burešová Michaela Feuereislová

Další nabídce na televizní soutěž by se prý vůbec nebránila. My jsme se jí zeptali, zda by si troufla i na StarDance. „Troufla! A jak ráda! Myslím si, že by to byla skvělá zkušenost, která by se určitě dala zúročit i jinde na divadle,“ svěřila se nám půvabná Eva.

„Tanec miluju. Opět jsem se do toho začala dostávat i díky show Tvoje tvář má známý hlas a teď bych nerada povolila,“ prozradila herečka a zpěvačka, která se tanci věnuje už od dětských let. „Tancovala jsem odmalinka. Prošla jsem si latinskoamerickými tanci, hiphopem. Na konzervatoři jsme měli klasický tanec i jazz. Miluju se na to i dívat. Vždy když bylo v televizi mistrovství v latině, byli jsme u obrazovky celá rodina. A buďme upřímní, co je více sexy než muž, který umí tancovat,“ prozradila Eva s tím, že je rozhodně soutěžní typ.

„Soutěžím ráda. Sporty jsem však nikdy nedělala už hlavně kvůli tomu, že jsem od mala hrála na piano a v divadle. Nechtěla jsem riskovat zlomenou nohu nebo prsty.

Avšak navštívila jsem několik pěveckých soutěží a snad nikdy jsem neskončila na jiném než prvním místě,“ dodala závěrem herečka v pauze během natáčení seriálu Modrý kód. ■