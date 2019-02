Tenistka Sestini Hlaváčková promluvila o těhotenství a výběru mezinárodního jména pro miminko

Těhotenství Andree Hlaváčkové svědčí. Super.cz

Když se Andrea Sestini Hlaváčková a její italský manžel rozhodli pořídit si dítě, podařilo se jim to prakticky okamžitě. Tenisovou vítězku dvou grandslamů v ženské čtyřhře to samozřejmě velmi těší.

„Sama jsem byla překvapená, že nám to s manželem vyšlo hned v prvním měsíci po sezóně. Nemuseli jsme procházet obdobím čekání a zkoušení. Některé kamarádky tím procházejí nejen několik měsíců, ale dokonce pár let. Dost jsem se toho bála, protože mnoho let sportuju, moje tělo je pod velkou zátěží, není moc zvyklé na regulérní cyklus. Jsem ráda, že se to povedlo,” prozrazuje Andrea, kterou trápily na začátku těhotenství jen lehké nevolnosti.

Nyní se sice ještě potýká s únavou, ale i tak se hýbá. „Snažím se, dvakrát týdně chodím do posilovny dělat takové cviky, které mě baví. Taky jsem začala chodit na taneční lekce, dělám klasiku, a plním si svůj sen, dokud to jde,” popisuje výčet svých aktivit nastávající maminka.

Andrea a její manžel Fabrizio zatím neznají pohlaví miminka, proto jsou stále ve hře varianty jmen pro kluka i holku.

„Máme několik jmen pro obě varianty. Až s jistotou budeme vědět, co to bude, uděláme nějakou anketu v rodině, co se komu líbí,” říká Andrea, která vzhledem k manželovi, který je Ital, bude vybírat mezinárodní variantu jména. ■