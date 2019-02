Manželka Milana Baroše se drsně obula do Simony Krainové! Budete se divit, jak ji slovně napadla

Do Simony Krainové (vlevo) se obula Tereza Barošová. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Instagram T. Barošové

Pod její instagramový post, kde Krainová vysvětluje, jak maká a dře poslední týdny, aby se dostala do skvělé formy, si neodpustila do ní rýpnout. Fanoušci Simony se modelky okamžitě zastali.

"Když to čtu, je mi líto skutečných matek, co to tu čtou a srovnávají se s matkou, co se stará jen o svou vizáž a co má chůvu na plný úvazek. Vy jste mamka, co vaří, jezdí s dětmi na kroužky, věnujete se jim, do toho sedíte v práci (což není schůzka o kávě). Vy jste osobnost pro skutečné matky. Vy, co fungujete bez chův, staráte se o domácnost, úklid, děti, do toho kroužky, práce... To je totiž skutečný život a skutečně náročný, máte velký obdiv," napsala Tereza Barošová jedné z fanynek Simony Krainové a narážela tak na pohodový život modelky, která podle ní zjevně není skutečnou matkou.

Fanoušci Krainové se ale hned ozvali. Komentář Barošové označují za zlý, jízlivý a zbytečný. "Jediný, kdo se tady stará o vizáž, jste vy," napsala jedna z fanynek Krainové.

"Úplně zbytečný koment, plný ironie a závisti. Myslím, že ani vy nechodíte do fitka během polední pauzy na oběd," přidala se další.

"Ježiš, říkám si, co to je za paní. A ona ta, co si vzala Baroše. Sama nevíte, co to je si na sebe vydělat," zněl další komentář.

"Vše, co jste dokázala, je vdát se pro peníze," dodala ostře další. Tady asi Tereza Barošová opravdu přestřelila...