Čím víc kilo má po porodu dole, tím větší nosí výstřihy: Dominika Mesarošová svoje pětky ráda pouští na špacír

Dominika Mesarošová je stále milovnicí velkých výstřihů.

I když se přestěhovala do Brna, užívá si společenského života. Dominika Mesarošová (33) ani netušila, kolik k tomu bude mít příležitostí. Před pár týdny si užila Ples jako Brno a vyrazila i na vyhlášení soutěže krásy Miss Czech Republic, které měla také co by kamenem dohodil.