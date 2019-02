Nová kometa na světovém módním nebi. Osmnáctiletou Češku obdivovaly v Paříži hollywoodské kapacity

O téhle blondýně ještě hodně uslyšíme. Foto: Elite Prague/Kevin Murphy

Opět máme důvod být hrdí na českou krásu. Do vrcholových úrovní světového modelingu se vznesla další mladá Češka. Vítězka národního finále Schwarzkopf Elite Model Look 2015 Aneta Měšťanová oficiálně vstoupila do vysoké módy Haute Couture v Paříži.