Sólovou kariéru neodkládá, ale láká ji muzikál Čarodějka: Kamila Nývltová stále dává přednost práci před rodinou

"Když jsem zjistila, že se tady Wicked chystá, nemohla jsem si to nechat ujít. Hlavní role Elphaby, na kterou se hlásím, je jedna z nejkrásnějších, ale i nejtěžších muzikálových rolí. Je to opravdu velká výzva a myslím si, že každá zpěvačka, která na ni jde, má trochu stáhlý zadek. Ale těším se," vysvětlovala Kamila, která se na písně, jež měla předvést, intenzivně připravovala měsíc a půl.

Sólovou kariéru ale také nezanedbává. "Jsme pořád ve studiu, připravujeme nové písničky a taky budeme natáčet klip, který mi bude dělat Vašek Noid Bárta (38). Na to už se těším," plánuje. Jen v soukromí se nic moc nového neděje. S přítelem Pepou už oslaví tři společné roky, ale posun ve vztahu se nekoná. "Dítě zatím neplánuju, i když se přibližuju věku, že bych ho mohla mít. Kdyby to dopadlo, tak se nic neděje, ale teď se věnuju kariéře a co bude do budoucna, jestli bude svatba a dítě, to se uvidí," uzavřela. ■