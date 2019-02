Muzikál Čarodějka po konkurzu vzdala a snad se konečně vdá: Krásná zpěvačka kvůli roli před pár lety svatbu rušila

Michaela Gemrotová vzdala muzikál Čarodějka. Na konkurzu ale byla. Super.cz

Do muzikálového světa před pár lety operní zpěvačku Michaelu Gemrotovou (33) uvedl producent František Janeček (74), když ji obsadil do hlavní ženské role ve Fantomovi opery . Je mu za to vděčná, ale odneslo to její soukromí. Kvůli přípravě na roli rušila i svatbu a přítele, houslistu Sašu, si dodnes nevzala , i když jsou stále spolu.

Její další role byla v Plesu upírů, kde se alternovala s Natálií Grossovou (16), a nyní jsme ji potkali na konkurzu nového Janečkova muzikálu Čarodějka, kam přišla zkusit štěstí na jednu z hlavních rolí, bílou čarodějku Glindu. "František mi říkal, že tahle role by na mě hlasově seděla, takže by nebylo hezké, kdybych se tady minimálně neukázala," řekla nám Míša.

"Věřím si, jinak bych tady nebyla, i když jsem na každém konkurzu vynervovaná. Ale momentálně jsem strašně unavená, prodělala jsem dost těžký zánět průdušek, a mám pocit, že moje kroky možná povedou někam dál. Neřeším to tak, že bych tady urputně říkala, že to musím dostat. Člověk musí jenom umřít," krčila rameny.

To, že by v dalším muzikálu v GoJa Music Hall nehrála, si dokáže představit. "Stejně bych sem chodila dál aspoň jako divák. A naše vztahy s Františkem Janečkem vždycky zůstanou přátelské a to, zda tady roli mít budu, nebo nebudu, s tím nesouvisí," míní.

Možná by si ale, kdyby roli nedostala, našla konečně čas na zmiňovanou svatbu. "Možná, že jo. Ale už jsme o tom doma docela dlouho nemluvili, tak abych něco neříkala bez mého partnera. Nicméně myslím, že správný čas se vždycky najde," uzavřela, když jsme s ní v den konkurzu mluvili.

Nakonec vše přehodnotila a svoji účast na projektu úplně vzdala. "Aby nedocházelo ke zbytečným spekulacím (ke kterým již dochází a já jsem opět v šoku, jak rychle může drbárna fungovat) - proto vám píši toto psaní. Dobrovolně a sama z vlastního přesvědčení jsem odstoupila z konkurzního řízení do muzikálu Wicked," napsala na svůj Instagram.

"Velmi vážně jsem denně již pár měsíců před tím, než jsem se vůbec začala na konkurz připravovat, přemýšlela a jsem cítila v kostech zvláštní pocit, jako by tudy moje cesta neměla vést. I přesto jsem se na první kolo připravila, ale můj pocit zesílil, a proto jsem se rozhodla do dalšího kola nenastoupit. Je to rozhodnutí, které je jen z mé hlavy a svědomitě promyšlené," pokračovala.

"Věřím, že svůj hlas ovládám velmi dobře, abych roli zvládla. Nicméně jsem stále operní zpěvačka, která miluje muzikál a zpívá pop, rock. Ale role Glindy je až takový, jak já říkám - “disney styl” zpěvu (a ta role ho vyžaduje, jinak je o ničem a fádní) - musela bych se kromě opery, muzikálu a dalšího, vydat úplně jiným pěveckým směrem a já mám svůj hlas ráda a nechci ho nutit tam, kam nepovažuji, že je to nutné," vysvětluje zpěvačka.

"Situaci mi velice ulehčilo vědomí, že vím, že jsou tu na tuto roli opravdu moc šikovné slečny, které se na ni skvěle hodí - i já mám své favoritky! Jsem ráda, že mě i František Janeček, kterému za léta strávená v divadle Goja Music Hall patří obrovský dík, absolutně pochopil a nenutil mě ani například pokračovat do dalších kol, mé rozhodnutí by se nezměnilo," je přesvědčená Míša. ■