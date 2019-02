Nečekaná slova Lucie Vondráčkové: Co řekla o Plekancovi a předmanželské smlouvě?

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec na archivním snímku Foto: Jan Handrejch, Právo

„Kluci mají jednoho tátu, kterého jsem opravdu milovala jako ještě nikdy nikoho. Chci, aby měli hezké vztahy a nikdy o něm nemluvím jinak než s respektem. V životě by mě nenapadlo jim ho nějak v hlavičkách očerňovat. Ale bude se muset o jejich srdce porvat sám a dát jim svůj čas a pozornost. To je to nejcennější,“ řekla v rozhovoru pro časopis Téma Vondráčková, jež prý předmanželskou smlouvu uzavřenou v Česku nakonec nenapadla, ač pro sebe původně žádala hodně tučné výživné.

„V Kanadě ji chtěla napadnout má právnička, protože dle zdejších poměrů mám nárok na půlku majetku. Poprosila jsem ji, ať to nedělá, že naprosto nemám v úmyslu brát manželovi to, co si tak tvrdě vydřel. Nestojím o to,“ řekla Vondráčková s tím, že nepotřebuje, aby ji živil někdo jiný.

Jde jí prý hlavně o syny a jejich svobodnou budoucnost. „Vše, co od Tomáše podle prosincového rozhodnutí urgentního soudu v Kanadě dostáváme, jde na studijní konto dětí, které jsem jim založila,“ dodala Vondráčková, jež do Česka v nejbližších dnech nezamíří, a přijde tak i o premiéru filmu Jiřího Adamce Léto s gentlemanem, kde hraje. ■