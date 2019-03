Návrhář, který obléká české hvězdy, promluvil o špatných zkušenostech se svými klientkami

Jakub Poner nemá jen dobré zkušenosti. Super.cz

"V Čechách to je v rámci výměnného obchodu. Celebrity dělají propagaci a za to jsou jim zapůjčeny šaty. Člověk, který za to nezaplatí, se kolikrát k šatům chová hůř než ten, který je zaplatí. Kolikrát se stalo, že někdo vrátil šaty ve stavu, že už s nimi nešlo nic dělat," řekl Super.cz Poner s tím, že konkrétní nebude.

"Z někoho jsme šaty dostávali měsíc a víc. To je průser, když třeba bydlí za rohem a nepřinese je," vysvětluje.

Návrhář obléká celebrity jako Nikol Švantnerovou (26), Moniku Bagárovou (24), Veroniku Kopřivovou (27), nebo Danielu Dejdarovou. "Máme své stálice. Paní Zemanovou oblékáme pravidelně, nechává si u nás šít věci," prozrazuje.

"Jsou lidé, které odmítáme. Značka se vyvíjí, nechceme být dostupní pro každého. Vybíráme si," vysvětluje návrhář, jehož plesové róby stojí od padesáti tisíc korun výše. "Záleží na materiálu a zpracování. Může se to vyšplhat do nesmyslů," dodal s tím, že šaty si může u něj každý půjčit za zlomek ceny. ■