Americká herečka se na přehlídce skácela k zemi, a stala se hvězdou večera. Neuvěříte, kolik je jí let

Mimochodem, iniciativa s názvem Go Red For Women, již organizuje zmíněná asociace a která se, mimo jiné výzvou ke zdravému životnímu stylu, pravidelným lékařským prohlídkám, snaží zredukovat množství úmrtí žen na srdeční choroby a mrtvice, nemohla najít vhodnější ambasadorku. Lucci nedávno svěřila, že sama podstoupila zákrok na srdci.

Pomoc vyhledala loni v říjnu, když ucítila tíhu na hrudi, měla prý pocit, „jako by jí na hrudníku seděl slon“. Dobře, že bolest nepodcenila, v nemocnici lékaři odhalili ucpané tepny. Díky včasnému zásahu dnes může herečka skákat po mole jako zamlada.

Susan Lucci podpořila organizaci The American Heart Association.

@Susan_Lucci shows tremendous grace after falling on the runway during the #americanheartassociation #RedDressCollection show. Gets up to standing ovation. #SusanLucci pic.twitter.com/MWDZUfyv4c