Hvězda reality show divoký večer neustála. Společensky unavená blondýna padala na zem a málem ukázala vnady

Chloe Ferry Profimedia.cz

Přestože jí do taxíku pomáhali přátelé, cesta z klubu se neobešla bez pádu. Chloe sebou flákla těsně u vozu i s kamarádem. Nakonec ji však do auta úspěšně posadili a Chloe k blaženosti své usnula tvrdým spánkem. Aby nespadla ze sedačky, jistila ji kamarádka z reality show Tahlia Chung.

Přestože na začátku večera celá parta televizních hvězd vypadala dostatečně stylově, na jeho konci už to především o Chloe moc neplatilo. Bílá sukně se už neskvěla čistotou a boty na jehlách také raději vzala do rukou. Rozmazaný make-up a rozcuchaný účes naznačoval, že se nejspíš dobře bavila, i když to trochu vypadalo, jako by večer strávila spíš někde na bojišti. ■