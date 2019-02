Na newyorském týdnu módy poprvé zazářil český návrhář: Jeho kolekci předvedla i stále dokonalá Pořízková (53)

O Česku bylo na newyorském fashion weeku hodně slyšet. Foto: archiv J. Kalfaře

Žádnému českému návrháři se ještě nikdy nepodařilo předvést svou tvorbu v rámci módního týdne v New Yorku. Tedy až do minulého čtvrtka. Toto prvenství si vysloužil Jiří Kalfař . Ten předváděl svou tvorbu už na týdnech módy v Kyjevě, Praze či Londýně .

"Co pro mě znamenalo uspořádat přehlídku v New Yorku? Celý svět," rozpovídal se po show návrhář a dále uvedl: „Ten pocit byl neuvěřitelný. Těch pět minut bylo surreálných a neuvěřitelných. Ta energie českých holek byla pulzující a nakažlivá. V tu chvíli to skutečně bylo, jako bychom dobyli svět," říká designér.

Pro Kalfaře není móda pouze pomíjivým přeludem, ale prostředkem k sebevyjádření. Móda v jeho pojetí nesmí hlavně ubližovat, a proto používá techniky recycling, upcycling a využívá ekologické materiály. Pokouší se vytvářet udržitelnou módu bez odpadu.

Česká nebyla pouze předváděná tvorba, jednotlivé kousky prezentovaly také české modelky Pavlína Pořízková (53), Linda Vojtová (33) a Věra Vávrová, které v americké módní metropoli žijí. Nechyběla ani Jiřího oblíbenkyně, ukrajinská topmodelka Alina Baikova. ■