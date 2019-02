Takhle nakupuje vnadná modelka: Mezi regály zapózovala ve spodním prádle

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

„Jsem tak nadšená, že se konečně mohu podělit o to, co jsem si pro vás připravila. Představuji vám BODY, kategorii, která je mnohem víc než jen spodním prádlem. Doufám, že se do ní zamilujete stejně jako já,“ sdílela na svém Instagramu u snímků, na kterých pózuje v prádle v supermarketu.

Mezi regály s potravinami nebo například u mrazáků či bankomatu vypadá Emily stejně skvěle jako vždycky. Je běžné, že kousky z modelčiných kolekcí jsou vyprodány během několika minut. Vlastní značce totiž dělá sama reklamu i na svých sociálních sítích. O tom, jak se Emily kolekce prádla povedla, se můžete přesvědčit v naší galerii. ■