Těhotná tenistka Hlaváčková vybírala šaty na ples. Doufá, že je o víkendu ještě dopne

Když si ale tenistka vybírala róbu na Česko-Slovenský ples, tak si to dokázala užít. „Není moc času se tomu věnovat a ani mi to není moc blízké se tomu věnovat moc dlouho. Jsem ráda, že jsem se nakonec rozhodla šaty půjčit. Hned mi sedly,” uvedla Andrea, které s výběrem šatů pomáhal manžel Fabrizio Sestini. Ten má jako Ital k módě přece jen blízko.

Andrea je krásná žena, a tak docela řeší i to, co má na sobě na kurtu. Dává přednost eleganci a minimalismu. „I na turnajích se i v letních měsících snažím oblékat šaty. Nebráním se vyjít ze sportovního stylu a ukázat se jinak,” říká olympijská medailistka a vítězka Grand Slamu.

Během zkoušky jsme si nemohli nevšimnout Andreina těhotenského bříška. Projev mateřství ji prý ale při výběru róby z módního domu Burberry příliš neomezoval. „Zatím to není až tak vidět, abych tomu musela uzpůsobovat šaty. Doufám, že do doby konání plesu nepřiberu tolik, že bych se do nich nevešla,” smála se Andrea Sestini Hlaváčková. ■