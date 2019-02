Takhle zapózovali Justin Bieber s manželkou pro prestižní časopis: Sdíleli šokující informace o svém sexuálním životě

Justin Bieber a Hailey Baldwin Profimedia.cz

Důvodem nebylo těhotenství Hailey, jak mnozí spekulovali, ba naopak. Když se v červnu loňského roku dali znovu dohromady, rozhodli se, že až do svatby nebudou mít sex. Justin navíc svěřil, že žil v té době v celibátu už celý rok. Důvod byl čistě náboženský.

„Chtěl jsem se znovu přiblížit Bohu, cítil jsem, že to bude lepší pro mou duši. Věřím, že Bůh díky tomu požehnal mně i Hailey. Odmění vás za dobré chování,“ svěřil Bieber a přiznal, že celibát byl důvodem, proč se svatbou neotáleli.

Justin a Hailey byli nejprve přáteli, i když si užili krátký románek na přelomu let 2015 a 2016. Vztahy mezi nimi byly poté prý tak napjaté, že spolu nemohli být ani v jedné místnosti. Očividně se vše změnilo loni v létě. „Když jsem ji v červnu viděl, vzpomněl jsem si, jak jsem ji miloval a postrádal a jak pozitivní vliv měla na můj život. Řekl jsem si, páni, to je to, co jsem hledal,“ vysvětlil, jak se s modelkou dali znovu dohromady.

Zářijový sňatek jako první "provařil" modelčin strýc, herec Alec Baldwin. Když si pak Hailey na Instagramu změnila příjmení na Bieber, nikdo už nepochyboval. Šušká se, že obří svatbu chystají na počátku léta, informace však ani jeden zatím nepotvrdil. ■