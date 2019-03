Kulisy poničila velká voda: I tak se Ledeckému podařilo vrátit Galilea na scénu a plánuje s ním vyrazit do světa

Janek Ledecký prozradil, jaké má plány s Galileem.

Před lety zaznamenal muzikál Galileo velký úspěch, a tak se ho jeho tvůrce Janek Ledecký (56) rozhodl vrátit na divadelní prkna. „Je to neuvěřitelný. Vůbec jsem nečekal, že se nám po těch 16 letech podaří vstoupit do úplně stejné řeky, teda na jiném místě a o těch 16 let chytřejší a poučenější. Mám z toho radost,“ svěřil po premiéře zpěvák.

Přestože herecké obsazení zůstalo takřka stejné, plno věcí je oproti původnímu představení nových. „Jsou rozšířené choreografie, byl úplně nový light design, předělané projekce a ten systém toho výtvarného pojetí. Také to, že si všechny kulisy vozí vlastní a rádiem řízené osvětlení, to bylo celé vyměněné, protože jak to bylo uskladněné, tak to tedy přežilo povodeň, která tomu teda moc nepomohla a přinutila nás k tomu, že jsme to vzali z gruntu,“ prozradil autor muzikálu a představitel hlavní role.

Ledecký, který se svými muzikály zaznamenává úspěch i v zahraničí, by si přál, aby se mu podařilo prorazit i tentokrát. Stejně jako s představením Hamlet, které bylo populární nejen u nás, na Slovenku, ale i v Asii, by rád své dílo poskytnul divadelním produkcím v Japonsku či Koreji. „Upřímně řečeno tam úplně nechci vyjíždět, chci, aby tam jeli oni a já abych si zabalil smoking do kufru a pak si půjdu stoupnout na děkovačku. Samozřejmě pojedu pomoct, s čím bude potřeba. Když člověk slyší, jak to uchopí v jiné kultuře a jiné muzice,“ svěřil Ledecký s tím, že je to neopakovatelný zážitek. ■