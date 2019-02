Lucie Vondráčková opět promluvila: Došlo i na slova o Šafářové a dětech!

Lucii Vondráčková Foto: Jakub Ludvík

„Z médií jsem se dodatečně dozvídala, že můj muž a paní Šafářová byli dlouhá léta přáteli. Což mi přišlo zajímavé, protože její jméno v naší domácnosti nikdy nezaznělo. Zpětně mi vše zapadá dohromady. Zjišťuji, že zatímco jsem byla doma s ročním miminkem a starala se o dalšího čtyřletého raubíře, byla druhá půlka páru už v úplně jiném světě. Protože doma se ukazovala jen minimálně. Byla zřejmě příliš zaměstnaná jinde. To je život. A prý velice častý scénář,“ řekla v rozhovoru pro časopis Téma zpěvačka a herečka, která s dětmi momentálně nadále žije v Kanadě. Její synové jsou prý z nové partnerky svého tatínka nesví.

„Ani nevím, jak to pojmenovat. Ta zvláštní situace pokračuje vlastně dál. Když má manžel s dětmi videohovor, vždy jim paní Šafářovou ukazuje a ona jim mává. Kluci jsou z toho celí tumpachoví a nevědí, co mají dělat. A začínají to bohužel ostře odmítat. Myslím, že chtějí být hlavně s tátou,“ dodala Vondráčková. ■