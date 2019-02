Ploché břicho a útlé paže: Poznáte kudrnáče na fotce, který vždy oplývá humorem a v mládí tančil?

Herec a bavič se pochlubil snímkem z mládí. Foto: Super.cz/instagram R.Genzera

„Tak tohle je peklo. Rok 1984. Asi nám doma někdo ukradl jídlo. 18 let. Není jediná vráska, tělo jako žula. Dneska pudink, jak v ksichtě, tak po těle,“ okomentoval fotku starou 35 let. Genzer v té době už aktivně tancoval, takže nemůže být divu, že měl takovou figuru. Tu si díky pohybu v taneční skupině UNO udržoval dalších pár let.

V loňském roce se k ní alespoň z části rozhodnul vrátit. Zhubnul během půl roku 25 kilo, čemuž mimo jiné přispěla také jeho účast ve StarDance, kde se opět k tanci vrátil. Letošní rok odstartoval herec další hubnoucí kúrou a dost pohybu ho nyní čeká i na divadle, a to v nové inscenaci Kvítek mandragory, kde se diváci mohou těšit i na jeho taneční kreace. ■