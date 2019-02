Vítězkou Miss Czech Republic je tato krásná brunetka: Pánové mají šanci, je nezadaná

Miss Czech Republic 2019 Denisa Spergerová Michaela Feuereislová

Rodačka z Českých Budějovic měří 180 cm, takže byla ze všech finalistek nejvyšší. Miss Czech Republic pro ni není první soutěží, kde se snažila zúročit svůj půvab. Když jí bylo pouhých 13 let, postoupila do semifinále Elite Model Look. Nyní její krása dozrála a odnesla si titul Miss Czech Republic 2019.

"Nečekala jsem, že vyhraju, ale nervózní jsem vůbec nebyla. Já prostě na trému netrpím,“ řekla nám Denisa hned po svém triumfu. Pánové mohou o tuto krásku usilovat, je stále nezadaná. „Přítele nemám. Teď se budu soustředit hlavně na maturitu a na Miss World,“ dodala vítězka, jíž se bude hodit jedna z výher v podobě kurzu angličtiny. Ve škole totiž studuje hlavně němčinu.

Největší radost jí udělalo auto. „Řidičák mám, 18 mi bylo, takže se těším, až budu jezdit,“ smála se. Byt v Praze prozatím nevyužije. Kvůli školním povinnostem zůstane do maturity v Českých Budějovicích.

Soutěž krásy ocenila celkem čtyři dívky. Miroslava Pikolová byla zvolena Miss Social Media, II. Vicemiss Czech Republic se stala Andrea Prchalová, na stříbrné pozici skončila Maria Bojčenko. ■